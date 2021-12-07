Поражения "Барселоны" и "Атлетико", очередная победа "Реал Мадрида" и минимальные победы "Валенсия" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла Лиги

Теги ла лигареал мадридреал сосьедадбарселонабетисатлетико мадридатлетик бильбаорайо вальекановаленсиявильярреалсельта вигомальоркаалавесхетафесевильякадисэльчеосасунаэспаньолгранадалеванте

Поражения "Барселоны" и "Атлетико", очередная победа "Реал Мадрида" и минимальные победы "Валенсия" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура Ла Лиги. Стоит отметить домашние поражения "Барселоны" и "Атлетико", шестую подряд победу мадридского "Реала" в чемпионате, минимальные победы "Валенсии" и "Севильи", а также очередную домашнюю победу "Райо Вальекано".

Пятница, 3 декабря

"Гранада" - "Алавес" - 2:1

Суббота, 4 декабря

"Севилья" - "Вильярреал" - 1:0
"Барселона" - "Бетис" - 0:1
"Атлетико" - "Мальорка" - 1:2
"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Воскресенье, 5 декабря

"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 1:0
"Эльче" - "Кадис" - 3:1
"Леванте" - "Осасуна" - 0:0
"Сельта" - "Валенсия" - 1:2

Понедельник, 6 декабря

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0

Положение команд: "Реал Мадрид" - 39; "Севилья" - 31; "Бетис" - 30; "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 29; "Райо Вальекано" - 27; "Барселона" - 23; "Валенсия" - 22; "Атлетик", "Осасуна" - 21; "Эспаньол" - 20; "Мальорка" - 19; "Вильярреал", "Сельта" - 16; "Гранада", "Эльче" - 15; "Алавес" - 14; "Кадис" - 12; "Хетафе" - 11; "Леванте" - 8.

Также не пропустите: Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 декабря

Главные новости дня: 6 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов