Поражения "Барселоны" и "Атлетико", очередная победа "Реал Мадрида" и минимальные победы "Валенсия" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура Ла Лиги. Стоит отметить домашние поражения "Барселоны" и "Атлетико", шестую подряд победу мадридского "Реала" в чемпионате, минимальные победы "Валенсии" и "Севильи", а также очередную домашнюю победу "Райо Вальекано".

Пятница, 3 декабря

"Гранада" - "Алавес" - 2:1

Суббота, 4 декабря

"Севилья" - "Вильярреал" - 1:0

"Барселона" - "Бетис" - 0:1

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:2

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Воскресенье, 5 декабря

"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 1:0

"Эльче" - "Кадис" - 3:1

"Леванте" - "Осасуна" - 0:0

"Сельта" - "Валенсия" - 1:2

Понедельник, 6 декабря

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0

Положение команд: "Реал Мадрид" - 39; "Севилья" - 31; "Бетис" - 30; "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 29; "Райо Вальекано" - 27; "Барселона" - 23; "Валенсия" - 22; "Атлетик", "Осасуна" - 21; "Эспаньол" - 20; "Мальорка" - 19; "Вильярреал", "Сельта" - 16; "Гранада", "Эльче" - 15; "Алавес" - 14; "Кадис" - 12; "Хетафе" - 11; "Леванте" - 8.

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