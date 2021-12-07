Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 16-го тура Серии А. Стоит отметить победы "Милана" и "Ювентуса" и поражения "Наполи" и "Ромы" в матчах против "Аталанты" и "Интера" соответственно.
Суббота, 4 декабря
"Милан" - "Салернитана" - 2:0
"Рома" - "Интер" - 0:3
"Наполи" - "Аталанта" - 2:3
Воскресенье, 5 декабря
"Болонья" - "Фиорентина" - 2:3
"Специя" - "Сассуоло" - 2:2
"Венеция" - "Верона" - 3:4
"Сампдория" - "Лацио" - 1:3
"Ювентус" - "Дженоа" - 2:0
Понедельник, 6 декабря
"Эмполи" - "Удинезе" - 3:1
"Кальяри" - "Торино" - 1:1
Положение команд: "Милан" - 38; "Интер" - 37; "Наполи" - 36; "Аталанта" - 34; "Ювентус", "Фиорентина" - 27; "Рома", "Лацио" - 25; "Болонья" - 24; "Эмполи", "Верона" - 23; "Сассуоло" - 20; "Торино" - 19; "Удинезе" - 16; "Сампдория", "Венеция" - 15; "Специя" - 12; "Кальяри", "Дженоа" - 10; "Салернитана" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17