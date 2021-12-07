Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А

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Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии АФото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура Серии А. Стоит отметить победы "Милана" и "Ювентуса" и поражения "Наполи" и "Ромы" в матчах против "Аталанты" и "Интера" соответственно.

Суббота, 4 декабря

"Милан" - "Салернитана" - 2:0
"Рома" - "Интер" - 0:3
"Наполи" - "Аталанта" - 2:3

Воскресенье, 5 декабря

"Болонья" - "Фиорентина" - 2:3
"Специя" - "Сассуоло" - 2:2
"Венеция" - "Верона" - 3:4
"Сампдория" - "Лацио" - 1:3
"Ювентус" - "Дженоа" - 2:0

Понедельник, 6 декабря

"Эмполи" - "Удинезе" - 3:1
"Кальяри" - "Торино" - 1:1

Положение команд: "Милан" - 38; "Интер" - 37; "Наполи" - 36; "Аталанта" - 34; "Ювентус", "Фиорентина" - 27; "Рома", "Лацио" - 25; "Болонья" - 24; "Эмполи", "Верона" - 23; "Сассуоло" - 20; "Торино" - 19; "Удинезе" - 16; "Сампдория", "Венеция" - 15; "Специя" - 12; "Кальяри", "Дженоа" - 10; "Салернитана" - 8.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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