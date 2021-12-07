Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура Серии А. Стоит отметить победы "Милана" и "Ювентуса" и поражения "Наполи" и "Ромы" в матчах против "Аталанты" и "Интера" соответственно.

Суббота, 4 декабря

"Милан" - "Салернитана" - 2:0

"Рома" - "Интер" - 0:3

"Наполи" - "Аталанта" - 2:3

Воскресенье, 5 декабря

"Болонья" - "Фиорентина" - 2:3

"Специя" - "Сассуоло" - 2:2

"Венеция" - "Верона" - 3:4

"Сампдория" - "Лацио" - 1:3

"Ювентус" - "Дженоа" - 2:0

Понедельник, 6 декабря

"Эмполи" - "Удинезе" - 3:1

"Кальяри" - "Торино" - 1:1

Положение команд: "Милан" - 38; "Интер" - 37; "Наполи" - 36; "Аталанта" - 34; "Ювентус", "Фиорентина" - 27; "Рома", "Лацио" - 25; "Болонья" - 24; "Эмполи", "Верона" - 23; "Сассуоло" - 20; "Торино" - 19; "Удинезе" - 16; "Сампдория", "Венеция" - 15; "Специя" - 12; "Кальяри", "Дженоа" - 10; "Салернитана" - 8.

Также не пропустите: Месси рассказал о важности импровизации в своей игре. | http://soccernews.ru