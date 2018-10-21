Порноактер встал на защиту Роналду

7 Теги криштиану роналду

Порноактер встал на защиту Роналду

Актер порнофильмов Рокко Сиффреди прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду.

Так, в интервью для Mundo Deportivo, порноактер категорически заявил, что не верит в эти обвинения. Также он рассказал, что португалец был посетителем римского свинг-клуба.

Напомним, что в суд на Роналду подала американка Кэтрин Майорга, которую он якобы изнасиловал в 2009 году.

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Комментарии

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bolatbek

Как АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО выражаться подобным образом перед миллиардным обществом болель щиков спорта № 1! Все мы, кто участвуют в этих комментариях даже рядом не стояли перед великим талантом и выдающимися спортивными показателями Криштиану Рональду. Он их достиг, благодаря неустанному труду,что подтверждают его бывшие и настоящие одноклубники. Он и сейчас опять совершил невероятный подвиг забив самым первым 400 голов, среди 5-и топ чемпионатов по футболу Европы и надеюсь всей планеты. Что касается обвинении различного рода в его адрес, то НИКТО не должен забывать о презумпции невиновности. Это юридическое определение присутствует в законах всех государств мира.

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Генич

В сраку засунь своего Роналду заморыш

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Мария Ивановна

Какой же надо быть СКОТИНОЙ, чтоб насиловать красивую молодую девушку в СРАКУ. —Я понимаю, что Роналду ПЕДИК и этого не скрывает, но изнасилование НЕЕСТЕСТВЕННЫМ способом женщину в СРАКУ, это АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО!

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Норд

Ранальда бисексуал, и скоро сделает каминг-аут.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Мы с Рокко хорошо проводили время. Он как я, тоже любит в зад)

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Джамбон

И я тоже люблю в зад

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Джамбон

А ещё люблю когда меня в зад

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