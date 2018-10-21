Порноактер встал на защиту Роналду

Актер порнофильмов Рокко Сиффреди прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду.

Так, в интервью для Mundo Deportivo, порноактер категорически заявил, что не верит в эти обвинения. Также он рассказал, что португалец был посетителем римского свинг-клуба.

Напомним, что в суд на Роналду подала американка Кэтрин Майорга, которую он якобы изнасиловал в 2009 году.

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