Порноактриса предоставляла услуги эскорта трём футболистам "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтед

Порноактриса предоставляла услуги эскорта трём футболистам "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Шоны Ривер

Венгерская порноактриса Шона Ривер сообщила о связях с игроками "Манчестер Юнайтед".

По словам девушки, она предоставляла услуги эскорта трём футболистам "красных дьяволов".

Имена спортсменов Ривер оставила в секрете, лишь отметив, что они не отличались щедростью, несмотря на внушительные зарплаты.

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