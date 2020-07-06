Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым
Порноактиса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.
"Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто "светил" пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, весёлый парень.
Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и, перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: "Все будет, когда закончим". В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет", - приводит слова Бушуевой "Комсомольская правда".
Не пропустите: Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"
-
"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"
-
"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека
-
Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" подписал 16-летнего таланта
-
Ральф Рангник займет сразу два поста в "Милане"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым
-
"Вердер" сохранил место в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола
-
"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
"Монако" Головина может подписать воспитанника "Спартака"
-
Джон Терри может стать главным тренером английского клуба
-
"Леванте" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"
-
Бывший нападающий "Арсенала" подтвердил информацию об интересе "Спартака"
-
"Лион" продлил контракт с юным талантом, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Ювентус"
-
"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях
-
Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул фанатам, где продолжит карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"
-
"Звездняк поймал". Уткин высказался о создателе блога "КраСава" Савине
-
Артист Назаров в стихах отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Тамбовом".
-
"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека
-
Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"
-
Павлюченко поделился фотографией со своей дочерью Евой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22