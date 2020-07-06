Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым

Порноактиса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.

"Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто "светил" пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, весёлый парень.

Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и, перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: "Все будет, когда закончим". В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет", - приводит слова Бушуевой "Комсомольская правда".

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