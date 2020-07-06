Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым

Теги андрей аршавинвладимир быстров

Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым

Порноактиса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.

"Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто "светил" пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, весёлый парень.

Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и, перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: "Все будет, когда закончим". В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет", - приводит слова Бушуевой "Комсомольская правда".

Не пропустите: Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов