Порносайт может стать спонсором "Интера"

Теги интер милан

Порносайт может стать спонсором "Интера"

Порносайт Stripchat, средняя посещаемость которого составляет около 240 миллионов человек в месяц, заинтересован в инвестициях в футбол.

Ресурс для взрослых готов стать спонсором миланского "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" в случае согласия на сотрудничество заработают 23 миллиона евро за год.

Ранее "Интер" прекратил работать с компанией Pirelli, которая приносила клубу по спонсорскому контракту 30 миллионов ежегодно.

Не пропустите: Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера". | http://soccernews.ru
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