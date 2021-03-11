Порносайт может стать спонсором "Интера"

Порносайт Stripchat, средняя посещаемость которого составляет около 240 миллионов человек в месяц, заинтересован в инвестициях в футбол.

Ресурс для взрослых готов стать спонсором миланского "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" в случае согласия на сотрудничество заработают 23 миллиона евро за год.

Ранее "Интер" прекратил работать с компанией Pirelli, которая приносила клубу по спонсорскому контракту 30 миллионов ежегодно.

Не пропустите: Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера". | http://soccernews.ru