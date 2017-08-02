Портал goal.com еще прошлой осенью сообщил о готовности ПСЖ подписать Неймара за 222 миллиона евро

Теги барселонапсжнеймар

Портал goal.com еще прошлой осенью сообщил о готовности ПСЖ подписать Неймара за 222 миллиона евроИнтересные сведения стали появляться в связи с переходом форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

Так, известный портал goal.com еще прошлой осенью сообщил о готовности "красно-синих" подписать бразильца за рекордные 222 миллиона евро. При этом было подчеркнуто, что руководство "Барсы" вовсе не обеспокоилось появившейся информацией:

Напомним, Неймар послал сообщение Месси. | soccernews.ru

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