Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ
Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.
Первое место занял хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который в 17 матчах занял восемь мячей и отдал пять голевых передач. Хорват получил оценку 7,65. Второе место занял французский хавбек "Краснодара" Реми Кабелла (7,51). В первую тройку также вошел датский полузащитник казанского "Рубина" Оливер Абильдгор (7,47).
Топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ по версии Whoscored выглядит так:
1. Никола Влашич (ЦСКА) - 7,65дугл
2. Реми Кабелла ("Краснодар") - 7,51
3. Оливер Абильгор ("Рубин") - 7,47
4. Дуглас Сантос ("Зенит") - 7,46
5. Вандерсон ("Краснодар") - 7,44
6. Артем Дзюба ("Зенит") - 7,43
7. Кристиан Нобоа ("Сочи") - 7,42
8. Даниил Лесовой ("Динамо") - 7,34
9. Сердар Азмун ("Зенит") - 7,27
10. Роман Зобнин ("Спартак") - 7,26.
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