Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ

Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.

Первое место занял хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который в 17 матчах занял восемь мячей и отдал пять голевых передач. Хорват получил оценку 7,65. Второе место занял французский хавбек "Краснодара" Реми Кабелла (7,51). В первую тройку также вошел датский полузащитник казанского "Рубина" Оливер Абильдгор (7,47).

Топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ по версии Whoscored выглядит так:

1. Никола Влашич (ЦСКА) - 7,65дугл

2. Реми Кабелла ("Краснодар") - 7,51

3. Оливер Абильгор ("Рубин") - 7,47

4. Дуглас Сантос ("Зенит") - 7,46

5. Вандерсон ("Краснодар") - 7,44

6. Артем Дзюба ("Зенит") - 7,43

7. Кристиан Нобоа ("Сочи") - 7,42

8. Даниил Лесовой ("Динамо") - 7,34

9. Сердар Азмун ("Зенит") - 7,27

10. Роман Зобнин ("Спартак") - 7,26.

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