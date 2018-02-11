"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

Теги портимоненсебенфика

"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата Португалии между "Портимоненсе" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 21 55
2 Бенфика 22 53
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 22 30
8 Витория Гимарайнш 22 29
9 Маритиму 22 29
10 КД Тондела 22 25
11 Портимоненсе 22 24
12 Пасуш де Феррейра 22 21
13 Белененсиш 22 21
14 Фейренсе 22 20
15 Дешпортиво Авеш 22 20
16 Морейренсе ФК 21 19
17 Витория Сетубал 22 18
18 Эшторил 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов