"Портимоненсе" дома разгромил "Виторию Сетубал"
В рамках десятого тура чемпионата Португалии "Портимоненсе" на своём поле одержал разгромную победу над "Виторией Сетубал" со счётом 5:2.
"Портимоненсе" – "Витория Сетубал" - 5:2
Голы: Иссоко, 3 - 0:1, Росель, 9 - 1:1, Денер, 22 - 2:1, Фабрисио, 26 (пенальти) - 3:1, Паулиньо, 61 - 4:1, Фабрисио, 73 - 5:1, Подставски, 76 - 5:2.
Удаление: Фернандеш (66) - "Витория Сетубал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|10
|28
|2
|Спортинг Лиссабон
|10
|26
|3
|Бенфика
|10
|23
|4
|Брага
|10
|21
|5
|Маритиму
|10
|19
|6
|Белененсиш
|10
|16
|7
|Рио Аве
|10
|14
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|14
|9
|Боавишта
|10
|13
|10
|Пасуш де Феррейра
|10
|12
|11
|Портимоненсе
|10
|11
|12
|Фейренсе
|10
|11
|13
|Витория Сетубал
|10
|10
|14
|КД Тондела
|10
|9
|15
|Дешпортиво Чавес
|10
|8
|16
|Дешпортиво Авеш
|10
|6
|17
|Морейренсе ФК
|10
|6
|18
|Эшторил
|10
|6