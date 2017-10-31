"Портимоненсе" дома разгромил "Виторию Сетубал"

В рамках десятого тура чемпионата Португалии "Портимоненсе" на своём поле одержал разгромную победу над "Виторией Сетубал" со счётом 5:2.

"Портимоненсе" – "Витория Сетубал" - 5:2

Голы: Иссоко, 3 - 0:1, Росель, 9 - 1:1, Денер, 22 - 2:1, Фабрисио, 26 (пенальти) - 3:1, Паулиньо, 61 - 4:1, Фабрисио, 73 - 5:1, Подставски, 76 - 5:2.

Удаление: Фернандеш (66) - "Витория Сетубал".

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