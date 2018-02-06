"Портимоненсе" и "Витория Сетубал" разгромно побеждают в 21-м туре чемпионата Португалии

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"Портимоненсе" и "Витория Сетубал" разгромно побеждают в 21-м туре чемпионата Португалии

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Портимоненсе" в гостях разгромил "Маритиму", а "Витория Сетубал" на своём поле крупно обыграла "Белененсеш".

"Маритиму" – "Портимоненсе" - 0:3

Голы: Фабрисио, 13 - 0:1, Фабрисио, 18 - 0:2, Бруно Табата, 29 - 0:3.


"Витория Сетубал" – "Белененсеш" - 3:0

Голы: да Силва, 45 - 1:0, Амарал, 51 - 2:0, Жоау Тейшейра, 64 - 3:0.

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1 Порту 20 52
2 Бенфика 21 50
3 Спортинг Лиссабон 21 50
4 Брага 21 43
5 Рио Аве 21 33
6 Дешпортиво Чавес 21 30
7 Витория Гимарайнш 21 29
8 Маритиму 21 29
9 Боавишта 21 27
10 Портимоненсе 21 24
11 КД Тондела 21 22
12 Белененсиш 21 21
13 Пасуш де Феррейра 21 21
14 Фейренсе 21 20
15 Морейренсе ФК 21 19
16 Витория Сетубал 21 18
17 Эшторил 20 18
18 Дешпортиво Авеш 21 17
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