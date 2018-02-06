"Портимоненсе" и "Витория Сетубал" разгромно побеждают в 21-м туре чемпионата Португалии
В рамках 21-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Портимоненсе" в гостях разгромил "Маритиму", а "Витория Сетубал" на своём поле крупно обыграла "Белененсеш".
"Маритиму" – "Портимоненсе" - 0:3
Голы: Фабрисио, 13 - 0:1, Фабрисио, 18 - 0:2, Бруно Табата, 29 - 0:3.
"Витория Сетубал" – "Белененсеш" - 3:0
Голы: да Силва, 45 - 1:0, Амарал, 51 - 2:0, Жоау Тейшейра, 64 - 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|20
|52
|2
|Бенфика
|21
|50
|3
|Спортинг Лиссабон
|21
|50
|4
|Брага
|21
|43
|5
|Рио Аве
|21
|33
|6
|Дешпортиво Чавес
|21
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|29
|8
|Маритиму
|21
|29
|9
|Боавишта
|21
|27
|10
|Портимоненсе
|21
|24
|11
|КД Тондела
|21
|22
|12
|Белененсиш
|21
|21
|13
|Пасуш де Феррейра
|21
|21
|14
|Фейренсе
|21
|20
|15
|Морейренсе ФК
|21
|19
|16
|Витория Сетубал
|21
|18
|17
|Эшторил
|20
|18
|18
|Дешпортиво Авеш
|21
|17