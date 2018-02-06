"Портимоненсе" и "Витория Сетубал" разгромно побеждают в 21-м туре чемпионата Португалии

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Портимоненсе" в гостях разгромил "Маритиму", а "Витория Сетубал" на своём поле крупно обыграла "Белененсеш".

"Маритиму" – "Портимоненсе" - 0:3

Голы: Фабрисио, 13 - 0:1, Фабрисио, 18 - 0:2, Бруно Табата, 29 - 0:3.



"Витория Сетубал" – "Белененсеш" - 3:0

Голы: да Силва, 45 - 1:0, Амарал, 51 - 2:0, Жоау Тейшейра, 64 - 3:0.

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