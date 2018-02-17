"Портимоненсе" на выезде переиграл "Фейренсе"
В рамках 23-го тура чемпионата Португалии "Портимоненсе" в гостях взял верх над "Фейренсе".
"Фейренсе" – "Портимоненсе" - 1:3
Голы: Фабрисио, 26 - 0:1, Роша, 32 - 1:1, Веллингтон, 69 - 1:2, Накадзима, 88 - 1:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|21
|55
|2
|Бенфика
|22
|53
|3
|Спортинг Лиссабон
|22
|53
|4
|Брага
|22
|46
|5
|Рио Аве
|22
|36
|6
|Боавишта
|22
|30
|7
|Дешпортиво Чавес
|22
|30
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|29
|9
|Маритиму
|22
|29
|10
|Портимоненсе
|23
|27
|11
|КД Тондела
|22
|25
|12
|Пасуш де Феррейра
|22
|21
|13
|Белененсиш
|22
|21
|14
|Эшторил
|21
|21
|15
|Дешпортиво Авеш
|22
|20
|16
|Фейренсе
|23
|20
|17
|Морейренсе ФК
|22
|19
|18
|Витория Сетубал
|22
|18