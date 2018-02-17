"Портимоненсе" на выезде переиграл "Фейренсе"

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"Портимоненсе" на выезде переиграл "Фейренсе"

В рамках 23-го тура чемпионата Португалии "Портимоненсе" в гостях взял верх над "Фейренсе".

"Фейренсе" – "Портимоненсе" - 1:3

Голы: Фабрисио, 26 - 0:1, Роша, 32 - 1:1, Веллингтон, 69 - 1:2, Накадзима, 88 - 1:3.

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