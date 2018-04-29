"Портимоненсе" – "Спортинг" - 1:2 (обзор)

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"Портимоненсе" – "Спортинг" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Португалии между "Портимоненсе" и лиссабонским "Спортингом".

Не пропустите: "Спортинг" вырвал победу над "Портимоненсе" и догнал "Бенфику" в турнирной таблице чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 31 79
2 Бенфика 32 77
3 Спортинг Лиссабон 32 77
4 Брага 31 71
5 Рио Аве 31 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 31 41
8 Витория Гимарайнш 32 40
9 КД Тондела 32 38
10 Боавишта 31 38
11 Портимоненсе 32 35
12 Белененсиш 31 34
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Фейренсе 32 30
15 Пасуш де Феррейра 31 29
16 Витория Сетубал 32 29
17 Дешпортиво Авеш 31 28
18 Эшторил 31 26
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