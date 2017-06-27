Портнягин стал игроком "Урала"
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Локомотива" Игоря Портнягина.
Екатеринбургский клуб арендовал 28-летнего футболиста до лета 2018 года. Портнягин, который будет играть в новой команде под 88-м номером, уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении.
В минувшем сезоне Портнягин сыграл за "Локомотив" 5 матчей, в которых забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14