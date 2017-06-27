Портнягин стал игроком "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Локомотива" Игоря Портнягина.

Екатеринбургский клуб арендовал 28-летнего футболиста до лета 2018 года. Портнягин, который будет играть в новой команде под 88-м номером, уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении.

В минувшем сезоне Портнягин сыграл за "Локомотив" 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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