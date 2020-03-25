"Портсмут" подтвердил заражение коронавирусом пяти своих игроков

В "Портсмуте" сообщили о пяти случаях заражения Covid-19. Об этом сообщается на сайте клуба английской Лиги 1.

По данным источника, положительный тест на коронавирус сдал Росс Маккрори. Ранее вирус выявили у Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Хаджи Многа и Шона Раггетта.

Заболевшие игроки находятся в изоляции. Симптомы проявляются слабо, либо вообще отсутствуют.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru