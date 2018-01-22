"Порту" арендовал бразильского хавбека
"Порту" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Портимоненсе" Паулиньо Соареса.
"Драконы" арендовали 23-летнего футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. В новой команде бразилец будет играть под номером 6.
В этом сезоне Соарес сыграл за "Портимоненсе" 21 матч, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Не пропустите: "Порту" арендовал экс-нападающего "Спартака". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|18
|48
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|47
|3
|Бенфика
|19
|46
|4
|Брага
|19
|40
|5
|Рио Аве
|19
|33
|6
|Маритиму
|19
|29
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Дешпортиво Чавес
|19
|26
|9
|Боавишта
|19
|24
|10
|КД Тондела
|19
|22
|11
|Фейренсе
|19
|20
|12
|Белененсиш
|19
|20
|13
|Портимоненсе
|19
|18
|14
|Пасуш де Феррейра
|19
|18
|15
|Морейренсе ФК
|19
|15
|16
|Дешпортиво Авеш
|19
|14
|17
|Витория Сетубал
|19
|14
|18
|Эшторил
|18
|12