"Порту" арендовал бразильского хавбека

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"Порту" арендовал бразильского хавбека

"Порту" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Портимоненсе" Паулиньо Соареса.

"Драконы" арендовали 23-летнего футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. В новой команде бразилец будет играть под номером 6.

В этом сезоне Соарес сыграл за "Портимоненсе" 21 матч, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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