"Порту" арендовал экс-нападающего "Спартака"

"Порту" в своём официальном твиттере объявил о переходе форварда "Лорьяна" Абдула Уориса.

"Драконы" арендовали 26-летнего ганца, известного по выступлениям за московский "Спартак", до лета 2018 года.

В этом сезоне Уорис сыграл за "Лорьян" всего 8 матчей, в которых забил 2 гола.

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