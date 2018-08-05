"Порту" - "Авеш" - 3:1 (обзор)

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"Порту" - "Авеш" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Португалии между "Порту" и "Авешем".

Не пропустите: "Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 КД Тондела 34 38
11 Портимоненсе 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 34 32
15 Витория Сетубал 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
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