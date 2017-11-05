"Порту" – "Белененсеш" - 2:0 (обзор)

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"Порту" – "Белененсеш" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Белененсешем".

Не пропустите: "Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 11 31
2 Спортинг Лиссабон 10 26
3 Бенфика 10 23
4 Брага 10 21
5 Маритиму 10 19
6 Рио Аве 11 17
7 Белененсиш 11 16
8 Витория Гимарайнш 10 14
9 Боавишта 11 13
10 КД Тондела 11 12
11 Портимоненсе 11 12
12 Пасуш де Феррейра 10 12
13 Фейренсе 10 11
14 Витория Сетубал 11 10
15 Дешпортиво Авеш 11 9
16 Дешпортиво Чавес 10 8
17 Морейренсе ФК 11 7
18 Эшторил 11 6
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