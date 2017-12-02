"Порту" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)

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"Порту" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Бенфикой".

Не пропустите: Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 13 33
2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 12 25
5 Маритиму 12 23
6 Рио Аве 12 17
7 Витория Гимарайнш 12 17
8 Боавишта 12 16
9 Белененсиш 13 16
10 Портимоненсе 12 15
11 Дешпортиво Чавес 12 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 12 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 12 7
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