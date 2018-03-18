"Порту" – "Боавишта" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Боавиштой".
Не пропустите: "Порту" дома побеждает "Боавишту". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|70
|2
|Бенфика
|27
|68
|3
|Спортинг Лиссабон
|26
|62
|4
|Брага
|26
|58
|5
|Рио Аве
|26
|40
|6
|Маритиму
|27
|39
|7
|Дешпортиво Чавес
|26
|36
|8
|Боавишта
|27
|36
|9
|Портимоненсе
|27
|31
|10
|Витория Гимарайнш
|26
|30
|11
|КД Тондела
|27
|29
|12
|Белененсиш
|26
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|26
|25
|14
|Пасуш де Феррейра
|27
|25
|15
|Витория Сетубал
|27
|25
|16
|Фейренсе
|27
|23
|17
|Морейренсе ФК
|26
|22
|18
|Эшторил
|27
|22