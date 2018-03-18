"Порту" – "Боавишта" - 2:0 (обзор)

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"Порту" – "Боавишта" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Боавиштой".

Не пропустите: "Порту" дома побеждает "Боавишту". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 27 70
2 Бенфика 27 68
3 Спортинг Лиссабон 26 62
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Маритиму 27 39
7 Дешпортиво Чавес 26 36
8 Боавишта 27 36
9 Портимоненсе 27 31
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 27 29
12 Белененсиш 26 29
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Пасуш де Феррейра 27 25
15 Витория Сетубал 27 25
16 Фейренсе 27 23
17 Морейренсе ФК 26 22
18 Эшторил 27 22
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