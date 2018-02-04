"Порту" – "Брага" - 3:1 (обзор)

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"Порту" – "Брага" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Брагой".

Не пропустите: "Порту" в родных стенах разобрался с "Брагой". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 20 52
2 Бенфика 21 50
3 Спортинг Лиссабон 21 50
4 Брага 21 43
5 Рио Аве 21 33
6 Дешпортиво Чавес 21 30
7 Маритиму 20 29
8 Витория Гимарайнш 21 29
9 Боавишта 20 27
10 КД Тондела 21 22
11 Портимоненсе 20 21
12 Белененсиш 20 21
13 Пасуш де Феррейра 21 21
14 Фейренсе 21 20
15 Морейренсе ФК 21 19
16 Эшторил 20 18
17 Витория Сетубал 20 15
18 Дешпортиво Авеш 20 14
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