"Порту" – "Чавес" - 5:0 (обзор)

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"Порту" – "Чавес" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Чавесом".

Не пропустите: "Порту" уничтожил "Чавес" и другие результаты первого тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
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