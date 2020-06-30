"Порту" добился победы в чемпионате Португалии, увеличив отрыв от "Бенфики"

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"Порту" добился победы в чемпионате Португалии, увеличив отрыв от "Бенфики"

В матче 29-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Шансель Мбемба. 

"Порту" продолжает лидировать в турнирной таблице Примейры, оторвавшись от "Бенфики" на шесть очков. "Пасуш де Феррейра" остался на 13-й позиции.

"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Гол: Мбемба, 7 - 0:1

"Пасуш де Феррейра": Рибейру, Силва, Марсело, Маракас, Ребчук, Амарал (Зе Улитон, 60), Эстакию, Луиш Карлуш (Денилсон, 71), Каштру Феррейра (Кастанейра, 60), Танке (Диаби, 71), Педринью

"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Пепе, Манафа, Корона (Виейра, 87), Урибе (Витинья, 87), Перейра, Отавио (Ндиайе, 79), Марега, Тикиньо (Диаш, 69)

Не пропустите: "Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре. | http://soccernews.ru
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