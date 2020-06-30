"Порту" добился победы в чемпионате Португалии, увеличив отрыв от "Бенфики"
В матче 29-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Шансель Мбемба.
"Порту" продолжает лидировать в турнирной таблице Примейры, оторвавшись от "Бенфики" на шесть очков. "Пасуш де Феррейра" остался на 13-й позиции.
"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Гол: Мбемба, 7 - 0:1
"Пасуш де Феррейра": Рибейру, Силва, Марсело, Маракас, Ребчук, Амарал (Зе Улитон, 60), Эстакию, Луиш Карлуш (Денилсон, 71), Каштру Феррейра (Кастанейра, 60), Танке (Диаби, 71), Педринью
"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Пепе, Манафа, Корона (Виейра, 87), Урибе (Витинья, 87), Перейра, Отавио (Ндиайе, 79), Марега, Тикиньо (Диаш, 69)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14