"Порту" дома побеждает "Боавишту"

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"Порту" дома побеждает "Боавишту"

В рамках 27-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле обыграл "Боавишту" со счётом 2:0.

"Порту" – "Боавишта" - 2:0

Голы: Фелипе, 2 - 1:0, Эррера, 62 - 2:0.

"Порту": Касильяс, Маркано, Фелипе, Диогу Далот, Рикарду Перейра, Эррера, Сержиу Оливейра, Браими, Отавио (Оливер Торрес, 52), Перейра (Корона, 85), Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 80).

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5 Рио Аве 26 40
6 Маритиму 27 39
7 Дешпортиво Чавес 26 36
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9 Портимоненсе 27 31
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 27 29
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13 Дешпортиво Авеш 26 25
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