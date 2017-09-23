"Порту" дома разгромил "Портимоненсе"

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"Порту" дома разгромил "Портимоненсе"

В рамках седьмого тура чемпионата Португалии "Порту" в родных стенах крупно обыграл "Портимоненсе" со счётом 5:2.

"Порту" – "Портимоненсе" - 5:2

Голы: Маркано, 20 - 1:0, Абубакар, 23 - 2:0, Марега, 26 - 3:0, Накадзима, 36 - 3:1, Браими, 49 - 4:1, Браими, 68 - 5:1, Фернандеш, 73 - 5:2.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Браими, Эррера, Марега, Данилу Перейра (Рейес, 74), Корона (Оливер Торрес, 66), Абубакар (Соарес, 74).

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5 Рио Аве 6 10
6 Брага 6 9
7 Фейренсе 6 8
8 Белененсиш 6 7
9 Витория Гимарайнш 6 7
10 Витория Сетубал 6 6
11 Пасуш де Феррейра 6 6
12 Боавишта 6 6
13 Эшторил 6 6
14 Портимоненсе 7 6
15 КД Тондела 6 5
16 Морейренсе ФК 6 5
17 Дешпортиво Чавес 6 4
18 Дешпортиво Авеш 6 4
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