"Порту" готовит новое предложение по Зе Луишу
"Порту" не теряет надежд купить нападающего "Спартака" Зе Луиша, сообщает O Jogo.
По информации источника, "драконы" готовят новое предложение по трансферу 28-летнего футболиста, размер которого пока неизвестен.
Ранее "красно-белые" отказались продавать форварда в португальский клуб за 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл за "Спартак" 36 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Не пропустите: Агент назвал сумму, за которую "Спартак" может продать Зе Луиша. | http://soccernews.ru
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|Морейренсе ФК
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|Боавишта
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|Белененсиш
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|Санта-Клара
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