"Порту" готовит новое предложение по Зе Луишу

"Порту" не теряет надежд купить нападающего "Спартака" Зе Луиша, сообщает O Jogo.

По информации источника, "драконы" готовят новое предложение по трансферу 28-летнего футболиста, размер которого пока неизвестен.

Ранее "красно-белые" отказались продавать форварда в португальский клуб за 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл за "Спартак" 36 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Агент назвал сумму, за которую "Спартак" может продать Зе Луиша. | http://soccernews.ru