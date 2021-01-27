"Порту" хочет купить Пепе, который отказался от перехода в "Зенит"

Форвард "Гремио" Пепе может перейти в "Порту". Ранее футболиста хотел подписать "Зенит".



Как сообщает сообщает Uol Esporte, португальцы готовы заплатить за нападающего 15 миллионов евро. Однако, по информации источника, футболист, скорее всего, останется в "Гремио" до завершения чемпионата и Кубка Бразилии. 12 февраля его клуб встречается с "Палмейрасом" финале Кубка Бразилии. Трансфер может быть оформлен после согласования сторонами всех деталей.

В текущем сезоне 23-летний Пепе выходил на поле в футболке "Гремио" в 33 матчах. На его счету восемь мячей и семь голевых передач.



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