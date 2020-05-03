"Порту" хочет купить защитника "Спартака"

"Порту" интересуется бразильским защитником "Спартака" Аиртон Лукасом, сообщает De Primeira.

По сведениям издания, португальский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Порту" он может заменить своего соотечественника Алекса Теллеса, которым интересуется ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Аиртон провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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