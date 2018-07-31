"Порту" хочет переманить таланта "Ювентуса"

"Порту" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Андреа Фавилли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В недавнем матче Международного кубка чемпионов Фавилли забил два гола в ворота "Баварии" (2:0).

Во второй половине прошлого сезона 21-летний Фавилли выступал на правах аренды за "Асколи" и забил 5 мячей в 12 матчах.

Не пропустите: Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе". | http://soccernews.ru