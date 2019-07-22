"Порту" хочет вернуть Фалькао
"Порту" всерьёз рассматривает вариант с возвращением нападающего Радамеля Фалькао, сообщает Le 10 Sport.
По информации источника, руководство "драконов" уже озвучило 33-летнему футболисту своё предложение и теперь ждёт от него ответ.
Конкуренцию португальскому клубу составят "Галатасарай" и, возможно, мексиканская "Америка".
В прошлом сезоне Фалькао сыграл за "Монако" 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
Напомним, что колумбиец выступал за "Порту" с 2009 по 2011 год. За этот период он отличился 72 голами в 87 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20