"Порту" хочет вернуть Фалькао

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"Порту" хочет вернуть Фалькао

"Порту" всерьёз рассматривает вариант с возвращением нападающего Радамеля Фалькао, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, руководство "драконов" уже озвучило 33-летнему футболисту своё предложение и теперь ждёт от него ответ.

Конкуренцию португальскому клубу составят "Галатасарай" и, возможно, мексиканская "Америка".

В прошлом сезоне Фалькао сыграл за "Монако" 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Напомним, что колумбиец выступал за "Порту" с 2009 по 2011 год. За этот период он отличился 72 голами в 87 играх.

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