"Порту" и "Бенфика" добыли победы в своих матчах
В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Порту" разгромил "Насьонал", а "Бенфика" переиграла "Рио Аве".
За тур до конца чемпионата "Бенфика" лидирует в турнирной таблице, опережая "Порту" на два очка.
"Насьонал" - "Порту" 0:4
Голы: Теллес, 14 - 0:1, Торрес, 28 - 2:0, Корона, 59 - 0:3, Марега (пен), 88 - 0:4
"Рио Аве" - "Бенфика" 2:3
Голы: Силва, 3 - 0:1, Фелиш, 45 - 0:2, Монтейро, 50 - 1:2, Пицци, 56 - 1:3, Жеронимо, 84 - 2:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|33
|84
|2
|Порту
|33
|82
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|74
|4
|Брага
|33
|64
|5
|Морейренсе ФК
|33
|52
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|49
|7
|Санта-Клара
|33
|42
|8
|Рио Аве
|33
|42
|9
|Боавишта
|33
|41
|10
|Белененсиш
|33
|40
|11
|Портимоненсе
|33
|39
|12
|Маритиму
|33
|39
|13
|Витория Сетубал
|33
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|33
|36
|15
|КД Тондела
|33
|32
|16
|Дешпортиво Чавес
|33
|32
|17
|Насьонал
|33
|28
|18
|Фейренсе
|33
|17