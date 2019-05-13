"Порту" и "Бенфика" добыли победы в своих матчах

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"Порту" и "Бенфика" добыли победы в своих матчах

В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Порту" разгромил "Насьонал", а "Бенфика" переиграла "Рио Аве".

За тур до конца чемпионата "Бенфика" лидирует в турнирной таблице, опережая "Порту" на два очка.

"Насьонал" - "Порту" 0:4

Голы: Теллес, 14 - 0:1, Торрес, 28 - 2:0, Корона, 59 - 0:3, Марега (пен), 88 - 0:4


"Рио Аве" - "Бенфика" 2:3

Голы: Силва, 3 - 0:1, Фелиш, 45 - 0:2, Монтейро, 50 - 1:2, Пицци, 56 - 1:3, Жеронимо, 84 - 2:3

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2 Порту Порту 33 82
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 33 74
4 Брага Брага 33 64
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 33 52
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7 Санта-Клара Санта-Клара 33 42
8 Рио Аве Рио Аве 33 42
9 Боавишта Боавишта 33 41
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11 Портимоненсе Портимоненсе 33 39
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13 Витория Сетубал Витория Сетубал 33 36
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