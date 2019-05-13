"Порту" и "Бенфика" добыли победы в своих матчах

В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Порту" разгромил "Насьонал", а "Бенфика" переиграла "Рио Аве".

За тур до конца чемпионата "Бенфика" лидирует в турнирной таблице, опережая "Порту" на два очка.

"Насьонал" - "Порту" 0:4

Голы: Теллес, 14 - 0:1, Торрес, 28 - 2:0, Корона, 59 - 0:3, Марега (пен), 88 - 0:4



"Рио Аве" - "Бенфика" 2:3

Голы: Силва, 3 - 0:1, Фелиш, 45 - 0:2, Монтейро, 50 - 1:2, Пицци, 56 - 1:3, Жеронимо, 84 - 2:3

Читайте также: Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом. | http://soccernews.ru