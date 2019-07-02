"Порту" и "Бенфика" поборются за вратаря "Ювентуса"

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"Порту" и "Бенфика" поборются за вратаря "Ювентуса"

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин может продолжить карьеру в Португалии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, подписать итальянца хотят "Порту" и "Бенфика", которые ранее не сумели договориться о трансфере голкипера "Реала" Кейлора Наваса.

Перин практически наверняка покинет "старую синьору" в связи с грядущим возвращением в клуб Джанлуиджи Буффона.

26-летний Перин перешёл в "Ювентус" прошлым летом за 12 миллионов евро. В его активе 9 матчей, в которых он пропустил 8 голов.

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