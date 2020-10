"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

"Порту" и "Бенфика" не оставили без внимания новость о смерти российского футболиста Василия Кулькова.

За "орлов" экс-защитник выступал с 1991 по 1994 год, а за "драконов" - с 1994 по 1995 год.

"Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион", - говорится в заявлении "Порту".

Os nossos pensamentos estão com os familiares e amigos do Vasily Kulkov. Será, por nós, sempre lembrado como um dos obreiros do primeiro campeonato do Penta. Descansa em paz, campeão #FCPorto pic.twitter.com/dl5kzpo7oF