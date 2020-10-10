"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
"Порту" и "Бенфика" не оставили без внимания новость о смерти российского футболиста Василия Кулькова.
За "орлов" экс-защитник выступал с 1991 по 1994 год, а за "драконов" - с 1994 по 1995 год.
"Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион", - говорится в заявлении "Порту".
Os nossos pensamentos estão com os familiares e amigos do Vasily Kulkov. Será, por nós, sempre lembrado como um dos obreiros do primeiro campeonato do Penta. Descansa em paz, campeão #FCPorto pic.twitter.com/dl5kzpo7oF— FC Porto (@FCPorto) October 10, 2020
"Бенфика" выражает глубокое сожаление в связи со смертью Василия Кулькова. Выражаем самые сердечные соболезнования его семье и друзьям. Он навсегда останется в нашей памяти. Покойся с миром", - гласит текст на официальном сайте "Бенфики".
Nota de pesar pelo falecimento de Kulkov.— SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2020
Напомним, что 54-летний Кульков более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.
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