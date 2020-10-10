"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

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"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

"Порту" и "Бенфика" не оставили без внимания новость о смерти российского футболиста Василия Кулькова.

За "орлов" экс-защитник выступал с 1991 по 1994 год, а за "драконов" - с 1994 по 1995 год.

"Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион", - говорится в заявлении "Порту".

"Бенфика" выражает глубокое сожаление в связи со смертью Василия Кулькова. Выражаем самые сердечные соболезнования его семье и друзьям. Он навсегда останется в нашей памяти. Покойся с миром", - гласит текст на официальном сайте "Бенфики".

Напомним, что 54-летний Кульков более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.

Не пропустите: Черчесов отреагировал на смерть Василия Кулькова. | http://soccernews.ru
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