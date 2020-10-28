"Порту" и "Манчестер Сити" обыграли своих соперников в матчах Лиги Чемпионов
"Порту" обыграл "Олимпиакоса" в матче матче 2-го тура Лиги чемпионов.
"Порту" - "Олимпиакос П" - 2:0 (1:0)
Голы: Виейра, 11 - 1:0, Сержиу Оливейра, 85 - 2:0.
"Порту": Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Бару, 89), Отавиу (Груич, 71), Урибе, Виейра (Накадзима, 61), Корона (Эванилсон, 71), Марега.
"Олимпиакос": Жозе Са, Рафинья, Холевас (Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Вальбуэна (Пепе I, 84), М`Вила, Бухалакис (Хассан, 84), Эль-Араби, Масурас (Фортунис, 53), Ранджелович (Брума, 71).
"Марсель" в домашнем матче ЛЧ проиграл "Манчестер Сити".
"Марсель" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)
Голы: Торрес, 18 - 0:1, Гюндоган, 76 - 0:2, Стерлинг, 81 - 0:3.
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).
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