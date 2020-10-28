"Порту" и "Манчестер Сити" обыграли своих соперников в матчах Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситиолимпиакос пирейпортумарсель

"Порту" и "Манчестер Сити" обыграли своих соперников в матчах Лиги Чемпионов

"Порту" обыграл "Олимпиакоса" в матче матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Порту" - "Олимпиакос П" - 2:0 (1:0)

Голы: Виейра, 11 - 1:0, Сержиу Оливейра, 85 - 2:0.

"Порту": Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Бару, 89), Отавиу (Груич, 71), Урибе, Виейра (Накадзима, 61), Корона (Эванилсон, 71), Марега.

"Олимпиакос": Жозе Са, Рафинья, Холевас (Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Вальбуэна (Пепе I, 84), М`Вила, Бухалакис (Хассан, 84), Эль-Араби, Масурас (Фортунис, 53), Ранджелович (Брума, 71).

"Марсель" в домашнем матче ЛЧ проиграл "Манчестер Сити".

"Марсель" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)

Голы: Торрес, 18 - 0:1, Гюндоган, 76 - 0:2, Стерлинг, 81 - 0:3.

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).

Не пропустите: "Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов