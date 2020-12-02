"Порту" и "Манчестер Сити" сыграли вничью, "Марсель" победил "Олимпиакос"

Завершились два матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов группе C. "Порту" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0, а "Марсель" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" - 2:1.

"Порту" Португалия – "Манчестер Сити" Англия - 0:0

"Порту": Марчесин, Сарр, Сануси, Мбемба, Диогу Лейте, Отавио, Урибе, Корона (Диас, 63), Сержиу Оливейра, Марега (Эванилсон, 72), Манафа (Нану, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Стерлинг, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Габриэл Жезус, 71), Родри.

"Марсель" Франция – "Олимпиакос" Греция - 2:1 (0:1)

Голы: Камара, 33 - 0:1, Пайет, 55 (с пенальти) - 1:1, Пайет, 75 (с пенальти) - 2:1

"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сакаи, Камара, Пайет, Кюизанс (Сансон, 56), Товен, Ронжье, Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 46).

"Олимпиакос": Жозе Са, Холебас, Рубен Семеду, Рафинья, Сиссе, Мвила (Масурас, 79), Бухалакис, Фортунис, Камара, Врусай, Эль-Араби.

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