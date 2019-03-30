"Порту" и "Спортинг" добыли победы в 27-м туре чемпионата Португалии

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"Порту" и "Спортинг" добыли победы в 27-м туре чемпионата Португалии

В рамках 27-го тура португальской Примейры "Порту" на выезде одолел "Брагу", а лиссабонский "Спортинг" разобрался с "Чавесом".

Отметим, что "Порту" (66 очков) идет на первом месте в чемпионате, а "Спортинг" (58) - на третьем.

"Брага" - "Порту" - 2:3

Голы: Эдуардо, 5 - 1:0, Соареш, 26 - 1:1, Мурило, 47 - 2:1, Теллес (пен), 69 - 2:2, Соареш (пен), 79 - 2:3


"Чавес" - "Спортинг" - 1:3

Голы: Луис Феллипе, 24 - 0:1, Андре Луиш, 60 - 1:1, Бруно Фернандеш, 80 - 1:2, Луис Феллипе, 90 - 1:3

Удаления: Жефферсон Сантос (51) - Стефан Ристовски (88).

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4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 26 55
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 27 45
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