"Порту" и "Спортинг" добыли победы в 27-м туре чемпионата Португалии
В рамках 27-го тура португальской Примейры "Порту" на выезде одолел "Брагу", а лиссабонский "Спортинг" разобрался с "Чавесом".
Отметим, что "Порту" (66 очков) идет на первом месте в чемпионате, а "Спортинг" (58) - на третьем.
"Брага" - "Порту" - 2:3
Голы: Эдуардо, 5 - 1:0, Соареш, 26 - 1:1, Мурило, 47 - 2:1, Теллес (пен), 69 - 2:2, Соареш (пен), 79 - 2:3
"Чавес" - "Спортинг" - 1:3
Голы: Луис Феллипе, 24 - 0:1, Андре Луиш, 60 - 1:1, Бруно Фернандеш, 80 - 1:2, Луис Феллипе, 90 - 1:3
Удаления: Жефферсон Сантос (51) - Стефан Ристовски (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|66
|2
|Бенфика
|26
|63
|3
|Брага
|27
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Морейренсе ФК
|27
|45
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Санта-Клара
|26
|32
|9
|Рио Аве
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15