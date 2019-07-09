"Порту" интересуется голкипером ПСЖ

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"Порту" интересуется голкипером ПСЖ

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп может продолжить карьеру в Португалии, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, немецкого стража ворот хочет купить "Порту".

Парижане готовы продать 29-летнего футболиста, но намерены выручить за него более 10 миллионов евро.

Также Траппом интересуется "Айнтрахт", за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды. В составе "орлов" он провёл 45 матчей и пропустил 60 голов.

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