"Порту" купил голкипера сборной Аргентины
Голкипер сборной Аргентины Агустин Марчесин стал игроком "Порту". Ранее футболиста защищал цвета "Америки".
Марчесина приобрел на замену Икеру Касильясу, у которого несколько месяцев назат произошел инфаркт.
31-летний Марчесин выступал в "Америке" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел участвовал в 45 матчах. За сборную Аргентины он сыграл 5 игр.
Your saves lead us to our 13th title.— Club América EN (@ClubAmerica_EN) 31 июля 2019 г.
Thank you @amarchesin1, we wish you the best with @FCPorto!#FlyWithUs pic.twitter.com/gdtaioZHE9
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20