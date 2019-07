"Порту" купил голкипера сборной Аргентины

Голкипер сборной Аргентины Агустин Марчесин стал игроком "Порту". Ранее футболиста защищал цвета "Америки".

Марчесина приобрел на замену Икеру Касильясу, у которого несколько месяцев назат произошел инфаркт.

31-летний Марчесин выступал в "Америке" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел участвовал в 45 матчах. За сборную Аргентины он сыграл 5 игр.

Your saves lead us to our 13th title.

Thank you @amarchesin1, we wish you the best with @FCPorto!#FlyWithUs pic.twitter.com/gdtaioZHE9