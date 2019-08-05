"Порту" купил игрока сборной Колумбии

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"Порту" купил игрока сборной Колумбии

"Порту" купил игрока "Америки" Матеуса Урибе. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2024 года. Урибе будет выступать под 16-м номером.

В составе хавбека 21 матч и 2 гола в составе сборной Колумбии. 

Стоит отметить, что ранее полузащитник не играл в европейском клубе.

Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Порту" сыграет с "Краснодаром". Матч пройдет 7 августа.

А еще: Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары| http://soccernews.ru

 
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