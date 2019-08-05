"Порту" купил игрока сборной Колумбии
"Порту" купил игрока "Америки" Матеуса Урибе. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2024 года. Урибе будет выступать под 16-м номером.
В составе хавбека 21 матч и 2 гола в составе сборной Колумбии.
Стоит отметить, что ранее полузащитник не играл в европейском клубе.
Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Порту" сыграет с "Краснодаром". Матч пройдет 7 августа.
А еще: Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20