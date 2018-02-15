"Порту" – "Ливерпуль" – 0:5 (обзор)

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"Порту" – "Ливерпуль" – 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Ливерпулем" (0:5).

Видео: "Порту" – "Ливерпуль".

 

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