"Порту" - "Ливерпуль": стартовые составы

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"Порту" - "Ливерпуль": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Порту" и "Ливерпуля" в первом матче 1/16 финала Лиги Чемпионов.

"Порту": Са, Теллес, Маркано, Рикарду, Рейес, Отавио, Оливейра, Браими, Эррера, Соарес, Марега

"Ливерпуль": Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Матч "Порту" - "Ливерпуль" начнется в 22:45 мск.

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