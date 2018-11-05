"Порту" - "Локомотив": анонс и прогноз решающего матча "железнодорожников" в Лиге Чемпионов

"Порту" – "Локомотив"

Стадион: "Драгау" (Порту, Португалия)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Уже завтра, 6 ноября, московский "Локомотив" продолжит свои выступления в главном мировом клубном турнире. Экватор группового этапа Лиги Чемпионов минул и зафиксировал "0" в графе "очки" и 7 пропущенных голов при всего лишь одном забитом. Перед матчем Юрий Семин заявил, что даже с 7 баллами выходят из группы, но положение российской команды действительно печальное. Если "железнодорожники" теряют 3 очка на "Драгау", а параллельная встреча между "Шальке" и "Галатасараем" не заканчивается вничью, то групповой этап в плане борьбы за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов будет закончен. Останется мизерный шанс на Лигу Европы, да и там все не так просто.

В прошлом матче "Локомотив" проиграл "Порту" на домашнем стадионе со счетом 1:3. Можно сколько угодно вспоминать не забитый пенальти Ману Фернандеша при счете 0:0, но это ни коем образом не изменит результат, а также тот факт, что дальнейшие три гола были забиты очень уж легко. Подопечный Сержиу Консейсау доказали свой класс и показали, что отобрать очки в Португалии будет очень тяжело, тем более, что главный тренер "драконов" понимает важность еще не обеспеченного первого места. В матче с "Порту" "Локо" не помогут несколько игроков, среди которых самая существенная потеря – центральный защитник Соломон Квирквелия. Он получил довольно глупое удаление в прошлой встрече и добавил Юрию Семину головной боли, ведь выбор центральных защитников довольно ограниченный. Но по информации клуба особых проблем быть не должно, ведь Чорлука активно восстанавливается от полученного ранее повреждения и, вероятней всего, выйдет на поле "Драгау". Среди других новостей по составу следует отметить возвращение в состав Смолова, который, вероятно, не выйдет на матч с первых минут, но в случае чего сможет добавить атаке остроты по ходу встречи.

У португальского клуба, как видно, проблемы все те же – главная ударная сила команды Венсан Абубакар все еще на больничном, но это не стало проблемой для "Порту" в прошлом матче, так как его прекрасно заменил похожий по стилю и сложению форвард Мусса Марега. В остальном "драконы" полностью готовы и, что самое главное, воодушевлены. На данном этапе подопечные Саржиу Консейсау занимают первую позицию в группе "D" с 7 баллами в активе, не имеют ни одного поражения и в случае победы над "Локо" могут расположится в полушаге от выхода из квартета, при чем с первого места. В национальном чемпионате потехи не меньше. "Драконы" воспользовались двумя поражениями подряд в исполнении главного конкурента в лице "Бенфики" и вырвались на первое место, став заодно самой результативной командой первенства (9 игр – 20 голов).

Интересные факты перед противостоянием "Порту" и "Локомотива"

"Порту" выиграл 5 из 12 предыдущих домашних матчей в Лиги Чемпионов при пяти поражениях.

"Порту" не забивал в 4 из 6 домашних матчей против российских команд в еврокубках.

"Порту" лишь раз проиграл российской команде на "Драгау" в еврокубках. Это случилось в сезоне 2013/14 в матче против "Зенита" (0:1). Полная статистика: 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение.

"Локомотив" не побеждает в 11 гостевых матчах Лиги Чемпионов подряд (7 поражений, 4 ничьи). Единственная победа была добыта в сезоне 2002/03 на "Галатасараем" (1:2).

Ориентировочные составы

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову – Крыховяк, Баринов – Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш – Эдер.

"Порту": Касильяс – Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес – Данило, Торрес – Браими, Эррера, Отавио – Марега.

Прогноз на матч "Порту" – "Локомотив"

Стоит сразу отметить, что никто не ставит на подопечных Семина в текущем матче. Победу "Порту" оценивают в очень низкие 1,4, в то время как в случае победы "Локо" можно обогатится в целых 9 раз. На ничью букмекеры дают коэффициент 5,2. В первом матче "Локомотив" показал, что способен забивать "Порту", и даже создавать им проблемы, но фактор гостевого стадиона точно не будет играть на руку "железнодорожников", да и стоит признать, что класс игроков Сержиу Консейсау выше. А потому ничего позитивного редакция SoccerNews от встречи не ждет.

Прогноз SoccerNews – 2:1

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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