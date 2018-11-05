"Порту" - "Локомотив": где и когда смотреть матч 4-го тура Лиги чемпионов

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"Порту" - "Локомотив": где и когда смотреть матч 4-го тура Лиги чемпионов

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" на своем стадионе примет "Локомотив".

"Локомотив" в группе D замыкает турнирную таблицу, не имея в активе набранных очков. Футболисты "Порту" на данный момент лидируют, имея в своем активе 7 очков.

Встреча группы D пройдет на стадионе "Драгау". Начало в 23:00 (мск)

Прямая трансляция пройдёт на отечественных каналах Матч ТВ и Матч ТВ Премьер.

В Украине - OLL.tv Football, Великобритании - BT Sport Extra, в Италии - Sky Calcio 6, во Франции RMC Sport Live 7.

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