"Порту" – "Маритиму" - 3:1 (обзор)

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"Порту" – "Маритиму" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Маритиму".

Не пропустите: "Морейренсе" сильнее "Витории Гимараэш", "Порту" победил "Маритиму". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
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