"Порту" - "Монако" - 5:2, "РБ Лейпциг" - "Бешикташ" - 1:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов, в которых "Порту" при своих болельщиках разгромил "Монако", а турецкий "Бешикташ" на выезде оказался сильнее немецкого "РБ Лейпциг".

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