"Порту" - "Морейренсе" - 3:0 (обзор)

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"Порту" - "Морейренсе" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию матч третьего тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Морейренсе" (3:0).

Видео: "Порту" - "Морейренсе".

Не пропустите: "Порту" разгромил "Морейренсе" благодаря хет-трику Абубакара. | http://soccernews.ru

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3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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