"Порту" может переманить итальянского таланта

"Порту" проявляет интерес к нападающему "Ромы" Даниэле Верди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Римляне могут согласиться на трансфер, так как клуб собирается купить вингера "Аякса" Джайстина Клюйверта.

В минувшем сезоне 21-летний Верди выступал за "Верону" на правах аренды, провел за клуб 33 матча и забил 4 гола.

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