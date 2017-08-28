"Порту" на выезде победил "Брагу"

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"Порту" на выезде победил "Брагу"

В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде с минимальным счетом обыграл "Брагу". Единственный мяч в начале поединка забил Хесус Корона.

"Брага" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Гол: Корона, 7 - 0:1

"Брага": Матеус, Гойано, Да Силва, Рошич, Сикейра, Мартинш, Вукчевич, Франсержио (Данило, 62), Ксадаш (Хорта, 80), Хассан (Стоилькович, 63), Фернандеш

"Порту": Касильяс, Теллес, Маркано, Фелипе, Рикарду, Браими (Эррера, 81), Торрес (Андре, 73), Перейра, Корона (Отавио, 46), Марега, Абубакар

Положение лидеров: Спортинг, Порту - 12, Бенфика, Риу Аве - 10...

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Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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