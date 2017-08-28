"Порту" на выезде победил "Брагу"

В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде с минимальным счетом обыграл "Брагу". Единственный мяч в начале поединка забил Хесус Корона.

"Брага" - "Порту" - 0:1 (0:1)

Гол: Корона, 7 - 0:1

"Брага": Матеус, Гойано, Да Силва, Рошич, Сикейра, Мартинш, Вукчевич, Франсержио (Данило, 62), Ксадаш (Хорта, 80), Хассан (Стоилькович, 63), Фернандеш

"Порту": Касильяс, Теллес, Маркано, Фелипе, Рикарду, Браими (Эррера, 81), Торрес (Андре, 73), Перейра, Корона (Отавио, 46), Марега, Абубакар

Положение лидеров: Спортинг, Порту - 12, Бенфика, Риу Аве - 10...

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