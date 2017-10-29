"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"

В рамках десятого тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях одержал разгромную победу над "Боавиштой" со счётом 3:0.

"Боавишта" – "Порту" - 0:3

Голы: Абубакар, 50 - 0:1, Марега, 80 - 0:2, Браими, 86 - 0:3.

"Порту": Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Корона (Андре Андре, 71), Эррера, Марега, Данилу Перейра (Рейес, 90), Браими, Абубакар (Перейра, 86).

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